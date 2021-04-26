أطباء يوضحون أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة

أعراض كورونا

ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات تسجلها مصر يوميًا منذ بداية إبريل الجاري والذي دخلت معه الموجة الثالثة للفيروس، ورغم تشابه أعراض كورونا في الموجات الثلاثة إلا أن التحور الدائم للفيروس والذي نتج عنه وجود سلالات جديدة أدى إلى اختلاف الأعراض، ولكن ماهي الأعراض الجديدة للفيروس التي ظهرت مع الموجة الثالثة، وهل اختفلت عن الموجتين الثانيتين.

قال حسام فتحى، عضو فريق العزل بمستشفى إسنا التخصصى، إن السلالة الأولى من فيروس كورونا كانت تصيب الرئة بشكل مباشر، ثم ظهرت سلالة الأعراض المعوية، فأصبح المصاب يشعر بآلام فى الجهاز الهضمى كله، مع وجود سلالة ضعيفة يصاحبها فقدان حاستى الشم والتذوق فقط، ومع بداية الموجة الثانية عادت السلالة التى تسبب أعراضًا تنفسية حادة إلى الانتشار مرة أخرى كما حدث مع بداية انتشار الموجة الأولى.

ونوه بأن ارتداء الكمامات يقى من جميع سلالات كورونا، وبأنه لا بد من إجبار المواطنين على ارتدائها، مبديًا استياءه من تقصير بعض المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر، قائلة إنها لا تختلف كثيرا عن الموجة الثانية أو الأولي، لكن هناك بعض الأعراض الجديدة إضافة إلى الأخرى الشائعة، وجاءت الأعراض وفقا لحديث وزيرة الصحة، بإرتفاع درجة الحرارة، غثيان، حمى، صداع، آلام في البطن، فقدان حاستي الشم والتذوق، التهاب شديد بغشاء العين، انتشار طفح جلدي، تأثر حاسة السمع، حدوث ألم وخفقان في القلب، وجود تعب وألم شديد في الجسم.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس، والامتناع عن التقبيل والأحضان أثناء اللقاء.



من جانبه، قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات بكلية العلوم بجامعة المنوفية، إن أعراض كورونا اختلفت حسب سلالة الفيروس فتسببت السلالة الأولى بأعراض تنفسية حادة ومتوسطة، التى احتاج بعض المصابين بها إلى العزل فى المستشفيات، ووُضع عدد منهم على أجهزة تنفس صناعى، وعندما ظهرت السلالة الثانية، وتغيرت معها الأعراض من تنفسية إلى معوية، يعانى المصابون بها من آلام فى البطن مع قىء وإسهال، بأعراض تشبه أعراض النزلات المعوية.

وتابع: السلالة الأخيرة التى ظهرت كان يظنها البعض أنها الأضعف ولكنها على أرض الواقع، تسبب أعراض متوسطة وخطيرة وظهرت منها أعراض جديدة.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، لديها قدرة كبيرة على الانتشار والعدوى في التجمعات، كما أن الفيروس أصبح أكثر ذكاء ويستهدف فئات جديدة، فبعد ما كان يصيب المسنين وذوي الأمراض المزمنة، أصبح يستهدف ذوي الخمول البدني.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تشهد بعض الأعراض التي لم تظهر من قبل مثل إحمرار العينين وفقدان السمع المفاجئ والصداع الشديد، وشدد على ضرورة ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل يومي، وتجنب الزيادة في الوزن.

واعتبر أن العالم فشل حتى الآن في مواجهة انتشار الفيروس، وأكد على ضرورة الاتزام بالإجراءات الوقائية، وعلى ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة بالتدابير الوقائية، في ظل غياب حل سريع حاليا لهذه الأزمة.