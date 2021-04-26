الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل 2386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا الأردن
كورونا الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، 45 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

كما أعلنت الصحة الأردنية عن تسجيل 2386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في المملكة إلى 8660 وفاة، والإصابات إلى 704,540 إصابة، منذ بدء الجائحة، وفقا لوكالة الأنباء الأردني بترا.

 

وكان أمين عام وزارة النقل الأردنية، وسام التهتموني، أعلن أمس الأحد، عن عودة حركة السفر عبر معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها قبل ظهور فيروس كورونا.

 

وقالت التهتموني، فى تصريحات صحفية، إن حركة المسافرين بالاتجاهين عادت إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وأشارت التهتمونى إلى أن حركة الشحن وتدفق البضائع متاحة منذ أشهر في كلا الاتجاهين.

 

وأوضحت المسئولة الأردنية أن حركة السفر والشحن عادت إلى طبيعتها مع تطبيق البروتوكول الصحي المتبع على المعابر الحدودية بالنسبة للمسافرين.

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية سجلت أمس 1731 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا، و3565 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وكان مجلس الوزراء الأردني قرر يوم الأحد الماضي الموافقة على السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة؛ حيث تم تخصيص ساعة تشمل خروج المواطنين وعودتهم بما في ذلك مدة الصلاة، وينطبق هذا التخصيص وبنفس المدة على إقامة صلاة الجمعة العظيمة عند المسيحيين.

 

وقال مدير الشئون الصحية في محافظة البلقاء الأردنية، الدكتور خالد عبدالفتاح، إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بالمحافظة بلغ 45 ألفًا و484 شخصا من أصل 87 ألفا و629 شخصا مسجلين على منصة التسجيل.

 

وأضاف عبدالفتاح أن الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ عددهم 6059 شخصا، مشيرا إلى أن عملية إعطاء اللقاح تسير بشكل منتظم في جميع المراكز المعتمدة، والتي تم افتتاحها منذ بدء عملية التلقيح للتخفيف على المواطنين في المناطق والألوية البعيدة مشقة التنقل والوصول لمركز التطعيم الرئيسي في مبنى مستشفى السلط القديم.

الأردن كورونا وفيات إصابات وزارة الصحة الأردنية

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