وكيل تعليم أسوان يجتمع برؤساء اللجان لمناقشة أعمال الامتحانات (صور)

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة الاجتماعات، اجتماعًا برؤساء لجان المديرية، وذلك بحضور ( الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية - عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - حاتم بدرالدين مدير عام الشئون المالية والإدارية - أشرف الأمير مدير إدارة شئون الطلبة)، وذلك لمناقشة الأعمال المتعلقة باللجان خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠.



بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٤، وتعديلاته الخاصة بمكافأة الامتحانات والشهادات العامة.



بعدها أكد على ضرورة مراعاة عدم تكرار العضو بأكثر من لجنة، وعدم ازدواجية الصرف للسماح لأكبر عدد من العاملين بالمشاركة فى أعمال الامتحانات، وقرر سيادته خلال الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من (شئون الطلبة - التوجيه المالي والإدارى - الشئون القانونية) للتأكد من تنفيذ كافة الضوابط المنظمة لأعمال اللجان، والتأكد من توقيع العضو على إقرار بأنه لايعمل بأكثر من لجنة فى نفس الوقت.



وانتهى الاجتماع بتأكيد وكيل الوزارة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ورقية والكترونية بشئون الطلبة تعمل على تحقيق التوازن بين الخبرات وافساح المجال لعدد أكبر من المشاركين ونقل الخبرات بين العاملين.



جدير بالذكر أنه انطلق، اليوم الأثنين، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة، حيث تفقد الدكتورخالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجان مجمع مدارس العروبة المشترك بمراحله الثلاث (إبتدائى - إعدادى - ثانوى) وكذلك المرحلتين الإعدادية والثانوية بمجمع عبدالعزيز مركب، وذلك بمرافقة جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية.

وتأكد وكيل الوزارة من وضوح الورقة الامتحانية لجميع المراحل، وكذلك وضوح ورقة (المفاهيم) الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية، واطمأن سيادته على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر المناخ الامتحانى المناسب بجميع اللجان، كما أنه لم ترد أى شكاوى أو مشكلات من الطلاب خاصة بامتحانات اليوم.

وعلى هامش زيارة وكيل الوزارة لمجمع عبدالعزيز مركب، طالب سيادته إدارة المجمع بوضع خطة تطوير شاملة لجعل المجمع بجميع مراحله (مركز نموذجى للتعليم فى أسوان) على أن تقدم الخطة لسيادته خلال أسبوع من تاريخه، وأكد أنه بدراسة تلك الخطة سيتم التنفيذ الفعلى لتطوير المجمع خلال ثلاثة أشهر ليكون نموذج تعليمى مُضىء بأسوان، خاصًة أن المجمع يمتلك العديد من المميزات والمقومات التى تؤهله لذلك.

وفيما يخص العملية الامتحانية، أدى تلاميذ الصف الخامس الإبتدائى البالغ عددهم ٣٠٥٥٨ تلميذ وتلميذة امتحانهم المجمع اليوم، وأدى طلاب الصف الثانى الإعدادى البالغ عددهم ٢٧٩٠٨ طالب وطالبة كذلك امتحانهم المجمع، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوى (العام) البالغ عددهم ٦١٠٦ طالب وطالبة امتحانهم الورقى المجمع فى مواد (اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا - اللغة الأجنبية الثانية) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا،بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى (الشعبة العلمية) امتحانهم الورقى المجمع فى مواد (اللغة العربية - رياضيات ١ - رياضيات ٢) وبالنسبة للشعبة الأدبية يؤدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مواد (اللغة العربية - التاريخ - رياضيات ١) وذلك فى الفترة من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان