الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 344 شاباً  بينهم 19 من ذوي الهمم  ببني سويف

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 958 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 986 كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 344 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 19  من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 972 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  مارس  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 627 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 240 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع  منحتين زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و3 منح وفاة بمبلغ 6000 آلاف جنيه،  فضلاً عن 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 1200 ألف جنيه .

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف أعلنت عن استخراج 897 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وتم تعيين 607 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 14 شاب من ذوي القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2074 شاباً.

فيما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج 732 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلا عن تعيين 734 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 شباب من ذوى القدرات  ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1811 شاباً، خلال شهر يناير الماضي.

كما قامت المديرية بالتفتيش على 509 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة  ، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 31 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

 

وزير القوى العاملة محمد سعفان القوى العاملة بني سويف قياس مستوى المهارة كارنيه مزاولة الحرفة ذوي الهمم والعزيمة

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