الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 4 مراحل مر بها لقاح كورونا قبل اعتماده (فيديوجراف)

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا مربـ 4 مراحل قبل اعتماده وتطعيم المواطنين رسمياَ، لافتة إلى أن اللقاح أمن وفعال ولا يسبب الإصابة بالمرض.

 

وأوضحت في فيديوجراف، أن المرحلة الأولى هى مرحلة ما قبل التجارب الاكلينيكية وتم اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، في حين تم اختباره في المرحلة الثانية على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية.

 

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة شارك فيها عدد أكبر من المتطوعين وانتهت بثبوت فعالية وأمان اللقاح، أما المرحلة الأخيرة فتم اختباره علىمجموعة أكبر من المتطوعين في العديد من دول العالم ومنها مصر.

 

وأوضحت أنه يمكن حجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

 

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج  567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 167024 حالات حتى اليوم.

 

وأوضحت أنه تم تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة فيروس كورونا عيم المواطنين اللقاح أمن وفعال التجارب الاكلينيكية

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