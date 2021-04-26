«كومبروسر هواء» يقتل طالبًا بالدقهلية

لقي طالب مصرعه إثر انفجار “كومبروسر هواء” خاص بأحد مصانع نفخ الزجاجات البلاستيكية بقرية "منية محلة الدمنة" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة محلة دمنة من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص داخل مصنع كائن بقرية "منية محلة دمنة " دائرة مركز محلة الدمنة لنفخ الزجاجات البلاستيكية "مطل".

انتقال ضباط المباحث لمكان الواقعة

بانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "طارق إبراهيم محمود زهری" ۱۹ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى، ومقيم بذات القرية بتفريغ خزان الهواء المضغوط " كومبروسر " خاص بالمصنع ملك والده المدعو " ابراهيم محمود زهری " ٤٧ سنة، ومقيم بذات القرية والكائن بالطابق الأرضي بالعقار محل اقامتهما المكون من اربعة طوابق على مساحة ( ۱۲۰ متر ) انفجر الكومبروسر بوجهه مما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقل جثمانه إلى منزل ذويه بمناظرة الجثة تبين وجود تهشم بالوجه ومقدمة الراس، وعدم وجود ثمة اصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال عم المتوفی المدعو " صلاح محمود زهری " 60 سنة ،بالمعاش ، ومقيم بذات القرية ايد ذات المضمون واضاف بأن المصنع مغلق منذ فترة كبيرة، ولم يتهم احدا ولا يشتبه في وفاة نجل شقيقه جنانيا ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم كامل بالرأس وخروج المخ ادعاء انفجار خزان هواء مضغوط ولا توجد شبهة جنائية فى تلك الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۰/٤٢٦ إدارى مركز محلة دمنة ، جاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فى تلك الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات.