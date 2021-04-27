مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء

بعد الارتفاع الملحوظ في دراجات الحرارة والتي تتجاوز الـ30 درجة، أصبح أغلب المواطنين يلجأون إلى تشغيل أجهزة التكييف الذي أدى بشكل مباشر لزيادة فاتورة الكهرباء وأصبح مصدر إزعاج للكثير من الأشخاص، لذلك اتجه كثيرون لمعرفة أكثر الأجهزة استهلاكًا للتيار وطرق ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية وتوفير النفقات الزائدة.

"الدستور" ترصد أكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء في منزل وطرق ترشيد استهلاكها.

- مكيف الهواء

من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، عادة ما يستخدم مكيف الهواء خلال فصل الصيف، للتغلب على الطقس الحار أكثر من فصل الشتاء، يبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر، من النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء هي بضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

- غلاية الماء

تعد غلاية الماء الكهربية هي من الأجهزة عالية الاستهلاك كذلك، فتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة خلال اليوم، يبلغ معدل استهلاكها للكهرباء نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد، وينصح الخبراء بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك وأيضاً للوقاية من احتراقها.

- الثلاجة

الثلاجة أو المبرد من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، فتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد، تقدم العديد من العلامات التجارية أنواع موفرة للكهرباء، وهي التي ننصحك باقتنائها وتوفير استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

- الفرن الكهربئي

يعد الفرن الكهربي من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء كذلك، فيستهلك نحو 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، لذلك، يمكنكِ استبداله بفرن الغاز فهو موفر للطاقة.

- المكواة

على الرغم من استخدامها البسيط خلال اليوم، إلا أن المكواة من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات خلال الساعة الواحدة، وهو ما يوازي استهلاك مكيف الهواء، لذلك، لا ينصح بتركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

-غسالة الأطباق

يبلغ حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم.

استهلاك الميكروويف للكهرباء الميكروويف من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، فقد يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة.