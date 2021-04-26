ارتفاع حرارة وتقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

شغلت حالة الطقس والظواهر الجوية اهتمام المصريين في الساعات الماضية، وفي ذلك الإطار تواصلت "الدستور" مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية والذي كشف عن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 26 أبريل إلى الأربعاء 28 من الشهر ذاته موضحًا أن اليوم الاثنين سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء في الجمهورية.

- حالة الطقس اليوم الاثنين

كشف "شاهين" عن حالة الطقس اليوم الاثنين، موضحًا أنه سيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وحار على الجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك بعد ما شهدت القاهرة الكبرى ارتفاع ملحوظ في دراجات الحرارة بشكل مؤقت يوم الأحد الماضي.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

- نشاط الرياح وأمطار خفيفة

وأشار "شاهين" لتفاصيل حالة الرياح اليوم حيث ستشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وهناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغريبة على فترات متفرقة.

- حالة البحر المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط أكد "شاهين" أنها ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

- حالة الطقس الثلاثاء

أكد "شاهين" أن درجات الحرارة سترتفع بسبب مرور منخفض جوي من غرب البلاد إلى شرقها، وعليه ترتفع درجات الحرارة الصغرى نسبيا ويتوالى الارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا خلال اليوم ليشمل باقي المناطق تدريجيا حيث سيشهد غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وحار على الجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بالإضافة لنشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الأربعاء

وعن حالة الطقس بعد غد الأربعاء، أوضح "شاهين" أن الطقس سيشهد وجود رياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما تكون حالة الطقس ليلاً معتدل على جنوب البلاد ولطيف على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة الكبرى.