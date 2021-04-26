محافظ الدقهلية: لن نسمح بالفساد في الأسواق ومحلات بيع السلع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

ونفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم الأثنين حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة ، والتموين ، والطب البيطرى.

واستهدفت الحملة المحلات التجارية، ومحلات بيع اللحوم بمنطقة سيدى عبد القادر، للاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، قاد الحملة الأستاذة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحى غرب، والأستاذ خالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة الأستاذ أحمد يحيى، ومن التموين الأستاذ امير عبد الحميد ، ومن ادارة البيئة بحى غرب الأستاذ أحمد عادل.

وتمكنت الحملة أثناء المرور والتفتيش من تحرير ٤ محاضر بيئية، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، والتنبية على أصحاب المنشآت التجارية بالإلتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات بعض المنشآت التجارية والتى جاءت مابين عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم صلاحية طفايات الحريق ، وقد تم إخطار الأمن الصناعى ورخص المحلات.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات خلال شهر رمضان لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر، وللحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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