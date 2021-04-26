محافظ سوهاج ينعى محمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر

نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشاب محمود رشدي ابن محافظة سوهاج منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، والذي وافته المنية اليوم.



وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



يُذكر أن الفقيد كانت مثالاً يحتذى به، ويشهد له الجميع بالكفاءة في العمل المجتمعي وخدمة أهالي وأبناء المحافظة من خلال صندوق تحيا مصر، والإخلاص والتفاني خلال فترة عمله.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مجهوداتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بعدد من الحملات المكثفة بنطاق المدينة، والقرى التابعة، استهدفت المقاهي والكافيهات، والمحلات، ووسائل المواصلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن الحملات أسفرت عن تحرير ٨٩ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة ١١ شيشة، مشيرة إلى أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة، ومنطقة ساحل طهطا، والمجالس القروية بالصفيحة، ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة، و الصوامعة غرب، لافتة الي القيام بحملات موازية لرش وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية، والمدارس، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتعقيم ٨٤ شارع رئيسي وفرعي بنطاق المدينة والقرى التابعة.