محافظ مطروح يتابع أعمال ترميم ورفع كفاءة مباني مسجد العوام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، يرافقه المهندس محمد الباهى الامين وكيل وزارة الإسكان بمطروح والشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح، أعمال ترميم ورفع كفاءة مبانى مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسي مطروح والجارى الإسراع في انهاء الاعمال قبل نهاية شهر رمضان الكريم، من الداخل والخارج والمئذنتين.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال تطوير دورات المياه للرجال والسيدات بالإضافة الي دار المناسبات واعمال الدهانات والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير بما يليق بمكانة المسجد كأحد أهم معالم مدينة مرسى مطروح وأشهر المساجد بها.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة في سرعه انهاء اعمال تطوير ورفع كفاءة مباني المسجد موجها باهمية اختيار الألوان المناسبة والتى لا تتاثر بالعوامل الجوية مع تناسقها بالشكل الحضارى اللائق.

جاء ذلك استمرارا للمتابعة الميدانية للأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والاسراع بها مع الوصول الى الشكل الحصارى اللائق.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تفقد الأسبوع الماضي، أعمال اعادة ترميم ورفع كفاءة مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح، بما يليق بمكانة المسجد العريق كأشهر مساجد المحافظة والذى تم انشائه عام 1969 وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.





وشهد محافظ مطروح أعمال ترميم المئذنتين وساحة المسجد والمظلة وصيانة دورات المياة والغرف الملحقة وقاعة المناسبات وغيرها من أعمال صيانة ورفع كفاءة من دهانات وكابلات كهرباء وكشافات إنارة، واعادة دهان الزخارف الاسلامية بجدران وقبة المسجد مشيداً بالجهود المبذولة فى أعمال الترميم مع الإسراع فى إنهاء الأعمال للصلاة به نهاية شهر رمضان الكريم او بعيد الفطر المبارك.



