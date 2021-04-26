في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة هشام ماجد

أبرزها سمير وشهير وبهير

تحل اليوم ذكري ميلاد، الفنان هشام ماجد، وهو فنان من نوع خاص، لديه كريزما مختلفة، وموهبة فنية كبيرة، قادر ان يخطف قلوب محبيه، وجمهوره، من خلال ادوار الكوميديا، التي برع في تقديمها، سواء كان يقدم العمل بصحبة شيكو، او بصحبه زملاءه احمد فهمي، وشيكو، فهناك موهبة فنيه بداخله، لم تعرض حتي الان، لكن اعماله التي قدمها لنا كافية، في أن يخطف قلوبنا، ويملأ وجوهنا بالفرح، ويرسم الضحك عليها، وتمتلئ قلوبنا بالحماس من كثره الضحك، من خلال الادوار التي يقدمها علي مستوي الساحة الفنية.

◄ ميلاده



ولد الفنان الكوميدي هشام ماجد، في 26 أبريل 1980، حيت انه التحق بكلية الهندسة، وتخرج جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالجامعة، قام بتكوين، فرقة عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان من أبرزها نجاحا فيلم "رجال لا تعرف المستحيل" ليستمر في العمل والنجاح، بعد ذلك مع، "شيكو"، "وأحمد فهمي" في عدد من الاعمال الفنية

◄ بدايه مسيرته الفنية



جذب محتوي تقليد الأفلام، التي قدمها كل من أحمد فهمي وهشام وشيكو، المنتج والسيناريست محمد حفظي، حيث كان خلال هذه الفتره يبدأ في اتجاه وهو انتاج الاعمال الفنية، فعرض عليهم ان ينتج لهم، مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي كان يعرض في كل حلقة صورة ساخرة لإحدى دراما السينما المصرية القديمة، حيث انه تم عرض المسلسل على قناة "نايل كوميدي" ونال نسبه مشاهده، ونجاحًا كبيرًا، ثم بعد ذلك أنتج لهم" حفظي" فيلم "ورقة شفرة" الذي حقق في ذلك الوقت ضجه كبيره من النجاح الجماهيري، ونال على جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008.



◄ أعماله الفنية



قدم الفنان هشام ماجد بعد فيلم "ورقه شفره"، عدد من الاعمال التي حققت نسبه عالية من النجاح من ضمنها "سمير وشهير وبهير" و "بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة"، وايضا قام بتقديم مسلسل اللعبة، وهو مسلسل كوميدي برع في تقديم دور مازو، وحقق المسلسل نسبه نجاح عالية في ٢٠٢٠، بالاضافه الي فيلم ديدو، ومسلسل بدل الحدوته ثلاته، الذي كان بيقوم في بدور "جيمي"، وتم عرضه عام ٢٠١٩، وفيلم "قلب أمه" الذي قام في بدور "يونس" وتم عرضه عام ٢٠١٨، "وخلصانه بشياكة"، الذي قدمه عام ٢٠١٧ وقام في بدور مميز وهو "نوح"، وفيلم "حمله فريزر"، "وحسن وبقلظ"، "ونيلي وشريهان"، "الفرنجه"، "ولهفه"، "والحرب العالمية التالته"..

◄ قصة انفصاله عن شيكو واحمد فهمي

قال خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي أن السبب في الانفصال هو كثرة الخلافات، موضحا أن الشراكة بين الأصدقاء لازم تنتهي بمشاكل، وأنهم يتمنون الخير لبعضهم، ولا توجد بينهم اي حقد، ملفتا إلي أن إصرار فهمي على الانفصال قلل منهم جميعا.



◄ استعداده للابتعاد عن الكوميديا

أوضح "هشام" خلال لقائه ببرنامج "بيومي أفندي" انه يرغب في تقديم ادوار جاده، قائلًا: "في حاجتين ماعملتهمش نفسي أعملهم، نفسي أمثل حاجة دراما، تراجيدي جامد، حاجة عياط، فيلم نكد، ونفسي أمثل مسرح".

واضاف ايضا الفنان "هشام ماجد" خلال البرنامج عن الخوف الكبير الذي يتملكه، في الابتعاد عن "شيكو"، وتقديم عمل بدونه قائلًا: "مش فكرة خوف، بس احنا عندنا كذا فكرة عايزين نعملها مع بعض، ممكن لو حسينا بعد شوية إن التركيبة دي الناس مش مبسوطة منها يبقى لينا قرار تاني".