مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتابع الإجراءات الاحترازية بالعيادات

عقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بعيادات التأمين الصحى، والتنبيه المشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الماسكات والعمل على عدم تواجد ازدحام حيث أن عيادتين السلام والشاملة هم أكبر عيادتين بالفرع.

وناقش الاجتماع الاتفاق على بعض الإجراءات منها زيادة أفراد الأمن والعمال والأطباء الممارسين وكذلك الالتزام بتفعيل عيادة التكرار والتسهيل على المرضى، والتأكيد على متابعة الإجراءات الوقائية أول بأول لجائحة فيروس كوفيد_ 19 "كورونا "بوحدات الفرع".

وتأكد الدكتور محمد يحيى خلال الاجتماع من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم وذلك فى إطار خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19 "فيروس كورونا" وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

كما تم التأكيد على توافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى ووجود تهوية جيدة بصالات الانتظار وتم الاتفاق أيضا على إنشاء مكتب الخدمات الطبية بعيادة السلام بدلا من صعود المريض إلى الخدمات الطبية بالفرع ولتخفيف التكدس بالخدمات الطبية الفرع، وتوفير عدد كاف من الكراسي الثلاثية لاستراحات المرضى بالعيادة الشاملة.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات، والدكتورة فاتن فاروق مدير العيادة الشاملة والدكتور محمود جابر مدير عيادة السلام، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية بعيادة السلام، وأحمد بهنساوي رئيس الشئون المالية والإدارية بالعيادة الشاملة.

وفى سياق متصل تم بدء البرنامج التدريبي للعاملين بالتأمين الصحي ببني سويف ممن تم التسوية لهم بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء الخدمة، لمهارات الحاسب الآلي برامج (Windows/ word /excel) وذلك في إطار خطة الفرع بتطوير مهارات العاملين.