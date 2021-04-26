في ذكرى ميلادها.. محطات فنية في حياة إحسان القلعاوي

دُفنت في أمريكا

تحل اليوم ذكري ميلاد، الفنانة الراحلة إحسان القلعاوي، التي متعتنا بالعديد من ادوار الفن الجميلة، وخصوصا دور الامومة، فهي فنانه بمعني الكلمة، لديها موهبه من طراز خاص في تجسيد ادوارها، رحلت عن عالمنا بجسدها، ولكنها باقيه خالده بأعمالها الفنية العظيمه التي قدمتها لنا، حيث ان الفن كان يجري بعروقها، فتربت علي ذلك لأنها كبرت داخل اسره فنيه عظيمه، اكتسبت من خلالهم موهبه في تقديم اعمال رائعة، سواء على مستوى المسرح أو الإذاعة أو الدراما التليفزيونية والسينما.



◄ ميلادها

ولدت الفنانة احسان إحسان عبدالحليم القلعاوي في 26 ابريل من عام 1932، فتنتمي الفنانة الكبيرة احسان القلعاوي، الي أسرة فنية، فهي ابنة الفنان عبد الحليم القلعاوى وشقيقها الفنان محمود القلعاوى، تخرجت من كليه الآداب، وحصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية



◄ بدايتها الفنية

كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة في العديد من المسلسلات، وبعد ذلك قدمت الكثير من، المسرحيات، بالإضافة إلي انها لم تتوقف علي العمل علي ذالك فقط، بل عملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص.



من أشهر أعمالها الفنية علي مستوي المسرح والدراما

علي مستوي المسرح:

قدمت الفنانة الكبيرة احسان القلعاوي العديد من المسرحيات، ومن أشهر مسرحياتها مسرحية "هانم"

علي مستوي الدراما:



قدمت العديد من الاعمال الدراميه ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية دور زنوبة في مسلسل" عودة الروح "، والمسلسل من إخراج حسين كما، اما علي مستوي التلفزيون : ومن أهم المسلسلات التي قدمتها مسلسل "ثوب الزفاف الأسود "في أوائل السبعينات مع محسن سرحان حيث أجادت القيام بالدور بشكل محترف، وايضا قدمت " قضية نسب" وكانت آخر مسلسل قامت بالمشاركة فيه مع الفنانة عبلة كامل و أحمد رزق.

علي مستوي السينما:



فالفنانة قدمت العديد من الادوار البارعة، التي أدتها بكل احترافيه ومنها "على سبايسي"، "ورحلة مشبوهة"، "وشوادر"، "وانتحار مدرس ثانوي"، "والوحوش الصغيرة"، "ولست قاتلا" الي اخره من الأفلام، التي قدمتها واتحفتنا بها، واخر عمل "ليلة سقوط بغداد".



علي مستوي الاذاعة:



قدمت العديد من الأدوار الهامة في الإذاعة ومن اشهرها، شخصية عزيزة في المسلسل الإذاعي الشهير عائلة مرزوق أفندي ومسلسل ترويض الشرسة قصة الكاتب نبيل خالد سيناريو وحوار بسيوني عثمان إخراج محسن فكري.



◄ وفاتها

توفيت الفنانة القديرة إحسان القلعاوي في 31 ديسمبر 2008 بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع كبير مع المرض، وعلاجها في أحد مراكز نيوجيرسي، حيث دفنت بمقابر المسلمين بالولايات المتحدة، وكانت تخفي مرضها عن اولادها