حقيبة جمبري وبروش خنفساء.. أغرب إطلالات حفل الأوسكار 2021

يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 من أهم الأحداث السينمائية الشهيرة، التي طال انتظارها لهذا العام، على الرغم من أن حفل هذه السنة يبدو مختلفًا تمامًا وسط وباء COVID-19 ، إلا أن ذلك لم يمنع النجوم من السير على السجادة الحمراء بـ أزياء وستايلات مختلفة وصلت إلى حد الغرابة.

وعلى الرغم من أن الحدث شهد عددًا أقل بكثير من النجوم الحضور، فإنه لا يزال هناك الكثير من الإخفاقات في الأزياء على السجادة الحمراء في Union Station، مقر إقامة الحفل في وسط مدينة لوس أنجلوس.

ونستعرض فى التقرير التالي قائمة أسوأ وأغرب إطلالات نجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021

جلين كلوز

لم توفق النجمة جلين كلوز، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعد، فى اختيار أزيائها، حيث ارتدت فستان تونيك مطرز من علامة جورجيو أرماني بريفيه، وتحته بنطال ضيق.

ونسقت معه حذاء كلاسيكي باللون الأسود بكعب، وارتدت فى يدها زوج من قفازات السهرة الساتان، ويبدو أن إطلالتها جاءت متناقضة بعض الشىء.

أندرا داي

أطلت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تم ترشيحها للأوسكار عن دورها في فيلم The United States Vs بيلي هوليداي، بإطلالة ذهبية، ذات فتحة جانبية كشفت عن جسمها، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم توفق فى اختيار أزيائها لتناسب هذا الحدث الهام.

لورا ديرن

في غضون دقائق، أصبحت أزياء الممثلة الأمريكية، لورا ديرن، مادة لنشر "الميمات" أى الصور الساخرة، عبر التواصل الاجتماعي بفستانها الضخم من الريش.

والذي قارنه الكثيرون بفستان البجعة الشهير للمغنية بيورك، والذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والسبعين منذ 20 عامًا.

إيريكا ريفينوخا

جاءت أيضًا خيارات أزياء غريبة جدًا للأحذية والإكسسوارات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، فاختارت كاتبة السيناريو إيريكا ريفينوخا حقيبة غريبة.

جاءت الحقيبة كلاتش ملتوية للغاية، تحمل تصميمًا على شكل جمبري.

إرين كروجر

تألقت النجمة إرين كروجر، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، بفستان أسود اللون، مزين بالكشاكش عند الأكتاف، ونسقت معه حقيبة على شكل "الفشار" متدلية على ذراعها عندما ارتطمت بالسجادة الحمراء.

سيليست وايت

اختارت المغنية سيليست وايت، أيضًا ارتداء أزياء غريبة مكونة من فستان أنيق باللوني الأحمر والأسود، ونسقت مع فستانها حقيبة يد من الماس على شكل قلب بشري مكتمل بالشرايين والصمامات.

حقيبة من الماس على شكل قلب باللون الأحمر وبالشرايين والصمامات باللون الأزرق.

فات ماكس جسوس

ارتدى كاتب الأغاني السويدي فات ماكس غسو، الذي حضر عرض حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، أزياء مثيرة للغاية تشبه إلى حد كبير زي الكونت دراكولا للهالوين.

وأضفى على مظهره الغريب بروش يشبه الخنفساء لإضفاء المزيد من الغرابة.