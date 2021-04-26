الإثنين 26 أبريل 2021
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تقارير ومتابعات

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021

ما هي توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدرت توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، وذلك بعد أن أدى الطلاب امتحانات شهر أبريل لليوم الأول ، اليوم الاثنين الموافق 26 أبريل الجاري، حيث من المقرر أن تبدأ الأجازة الصيفية بعد امتحانات شهر أبريل، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، بسبب الحالة الصحية التي تمر بها مصر، من ارتفاع عدد إصابات كورونا المستجدة.

 

ما هي توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الثاني


وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، حول توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021 فإن الطلاب لا يحصلون على درجات في النتيجة، وإتما يقوم الطالب بالدخول على الموقع، ويكتب الرقم السري والاسم، ثم بعد ذلك يعرف النتيجة من خلال الألوان وهى العلامات التي بجوار الاسم تسهيلا على الطلاب لمعرفة تقديرهم في كل مادة، حيث يأتي  اللون الأزرق في المادة، وهذا دليل على حصول الطالب على تقدير الامتياز فيها، بينما الأخضر يعني حصوله تقدير جيد جدًا.


وأما بالنسبة إلى اللون الأصفر، فهذا يدل الطالب على حصوله على تقدير جيد، بينما الرمادي يدل على رسوب الطالب، لعدم حصوله على 50% من توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021 في المادة.


بينما تدل النقطة السوادء في نتيجة امتحان أولى ثانوي على أداء الطالب في كل مادة دراسة على حدى، وأما النقطة الحمراء تقيس متوسط درجات الطالب على مستوى الجمهورية، ويمكنه من خلاله معرفة أداءه في مقابل أداء طلاب الجمهورية، وفي حالة رسوب الطالب في مادة ما لن تظهر لها أي درجات في نتيجة الصف الأول الثانوي 2021، وأما المجموع الكلي لجميع المواد في توزيع درجات أولى ثانوي 2021 من 100 درجة.

 

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شكل ورقة الامتحانات للصف الأول الثاني وعدد الأسئلة

 

يأتي عدد الأسئلة في  مواد اللغة العربية للصف الأول الثانوي،  15 سؤالا، وفى التاريخ بواقع 10 أسئلة والجغرافيا بإجمالى 10 أسئلة، واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة، بينما امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا، والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، والكيمياء بواقع 10أسئلة،والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.
 
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات،  حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة.

وبعد معرفة توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2021، شددت الوزارة على اتباع التعليمات من الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية اللازمة، من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

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