الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. «شباب لايف والسيرك القومى» فى تاسع أيام «هل هلالك»

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم

يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم التاسع لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، فى الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتعرض فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب يتغنى بها فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب برئاسة ماهر عبيد، وهم " عماد كمال وأحمد الأمير وعبدالله الجسمي وعماد كمال"، إلى جانب مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه.

ويشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

وإلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد "هل هلالك" من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية لمظاهر الشهر الكريم.

برنامج "هل هلالك"

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم 21 رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر 20 و30 جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الجمهور.

تكريم أبطال القوات المسلحة

وكانت الليلة الليلة الرابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة قد شهدت تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة، وعدد من نجوم ونجمات الفن، الذين قدموا أعمالًا فنية وطنية، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتلى التكريم حفلا غنائيا أحيته الفنانة مي فاروق، وقدمت باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.

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هل هلالك برنامج هل هلالك الرمضاني قطاع شئون الإنتاج الثقافى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مركز الهناجر للفنون البيت الفني للمسرح

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