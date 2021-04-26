برلمانية تقترح تدريس مادة خاصة بالسياحة في المناهج التعليمية

التقت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بأهالي وكبار عائلات منطقة صفط اللبن بالجيزة، واستمعت النائبة إلى شكاوى الأهالي في مختلف الموضوعات.

وحرصت رمزي، على لقاء أهالي المنطقة لمعرفة الأزمات التي يعانون منها، حيث اشتكى بعض الأهالي من التهميش دون سبب وعدم الاهتمام بخدمات المنطقة، وكذلك استفسارات عديدة بشأن نظام التعليم الجديد ورفض مجلس الشيوخ له.

وقالت النائبة أمل رمزي، خلال اللقاء المفتوح، إن مصر استطاعت تجاوز فترة عصيبة من الحرب على الإرهاب بفضل الجهود التي قامت بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونستطيع القول الآن بأننا انتصرنا في معركتنا على الإرهاب وتم القضاء عليه بفضل إخلاص أبناء الشعب المصري، فمصر الآن تسير في طريقها الصحيح.

وعن نظام التعليم ، أوضحت رمزي : لسنا ضد تطوير التعليم والمنافسة العالمية ولكن لابد من الإستعداد الجيد لذلك، حيث يجب أن تكون البنية التحتية مؤهلة لذلك، مؤكدة أن مصر تستطيع ولديها القدرة على تطوير منظومة التعليم بشكل جيد، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات للحكومة بضرورة الإهتمام بدخل المعلم وكذلك المناهج التي يتم تدريسها للطفل، وغيرها من أوجه الإهتمام التي سيكون لها دور كبير في تطوير منظومة التعليم.

واقترحت رمزي، ضرورة تدريس مادة بالمناهج خاصة بالسياحة للطلاب لسن معين، وذلك لتعريف الطلاب بالأماكن والآثار المصرية العريقة التي تمتلكها الدولة المصرية والتي شكلت حضارة يتباهى بها المصريين أبد الدهر، لاسيما بعد الأحداث العظيمة التي حققتها مصر في قطاع السياحة أهمها موكب المومياوات الذي أبهر العالم أجمع بالحضارة المصرية القديمة.

وبعد استماعها لشكاوي متعلقة بمراكز الشباب والاهتمام بالرياضة في المنطقة، وعدت رمزي، الأهالي بالاهتمام بالرياضة ومراكز الشباب في المناطق وأنها على إستعداد لتلبية أي طلبات لها وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ووجه الاهالي في ختام اللقاء التحية والشكر للنائبة أمل رمزي، على تواصلها وحرصها على الاستماع لمشكلات الأهالى والعمل على حلها .