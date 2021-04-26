إلغاء رحلتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

كشفت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي عن إلغاء رحلتي الخطوط الجوية السعودية القادمتين من مطاري جدة الدولي، وذلك لانخفاض أعداد الركاب وعدم الجدوى الاقتصادية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قد تلقت إخطارًا من مسئولي الشركة السعودية يفيد بإلغاء رحلتيها القادمتين من مطار جدة، وعلى متنهما ما يقرب من 250 راكباً بمختلف الجنسيات، لعدم الجدوى الاقتصادية من إقلاعهما.

وأشارت المصادر إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتلك الحالات لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر والوصول، وتم إبلاغ الركاب الحاجزين على متن الرحلتين بقرار الإلغاء، للحصول على مستحقاتهم من الشركة السعودية.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.