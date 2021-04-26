تايلاند تمنع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند

أعلنت تايلاند منع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند وسط ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالهند.

وأكدت السفارة التايلاندية في الهند - في بيان وفقا لصحيفة (بانكوك تايمز) التايلاندية اليوم /الاثنين/ - أنه تم منع دخول غير المواطنين القادمين من الهند اعتبارا من الأول من مايو وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه سيسمح بهبوط ثلاث رحلات للخطوط الجوية الهندية في تايلاند لإجلاء المواطنين العالقين خلال مايو المقبل.

وجاء قرار تايلاند ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لكبح تفشي الموجة الثالثة من الفيروس.

وكانت الهند قد سجلت رقما قياسيا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي؛ حيث سجلت اليوم الاثنين 352 ألفا و991 إصابة، وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 17 مليون إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 195 ألف وفاة.

وسجلت تايلاند اليوم ألفين و48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي أعداد الإصابة في البلاد 57 ألفا و508 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية عن أن العدد التراكمي لجرعات اللقاح المضاد لكورونا، التي تم منحها، بلغ 141 مليونًا و911 ألفًا و223 جرعة، في إطار حملة التطعيم بالبلاد والتي تعد الأكبر بالعالم، وأكملت أمس 100 يوم.

وقالت الوزراة- في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الإثنين- إن من بين من تلقى الجرعتين الأولى والثانية خلال هذه الفترة مختصين بمجال الرعاية الصحية، ومستفيدين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة، وبين الـ45 و60 سنة.

وأضافت أن عدد الجرعات التي وُزعت في 8 ولايات تمثل 58.7% من الجرعات التراكمية التي تم منحها حتى الآن في البلاد، مشيرة إلى أنه تم منح 9 ملايين و95 ألفًا و288 جرعة لقاح خلال 24 ساعة الماضية، من بينها جرعات أولى وثانية.

ونوهت بأن إصابات "كورونا" اليومية في 10 ولايات شكلت 74.5% من الحالات الجديدة التي أبلغ عنها خلال 24 ساعة الماضية.

وكات الهند قد أعلنتـ في وقت سابق اليوم- تسجيل 352 ألفًا و991 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 17 مليونا و313 ألفا و163 شخصا، كما سجلت 2812 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 195 ألفا و123 شخصا.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير لها، إن هناك تكثيفا للجهود الدولية لمساعدة الهند في مكافحة أزمة فيروس كورونا المدمرة، إذ أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوفر المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات، بينما أعلنت المملكة المتحدة أنها أرسلت أجهزة أكسجين إلى دلهي.