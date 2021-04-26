الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تمنع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند

كورونا
كورونا

أعلنت تايلاند منع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند وسط ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالهند.

وأكدت السفارة التايلاندية في الهند - في بيان وفقا لصحيفة (بانكوك تايمز) التايلاندية اليوم /الاثنين/ - أنه تم منع دخول غير المواطنين القادمين من الهند اعتبارا من الأول من مايو وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه سيسمح بهبوط ثلاث رحلات للخطوط الجوية الهندية في تايلاند لإجلاء المواطنين العالقين خلال مايو المقبل.

وجاء قرار تايلاند ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لكبح تفشي الموجة الثالثة من الفيروس.

وكانت الهند قد سجلت رقما قياسيا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي؛ حيث سجلت اليوم الاثنين 352 ألفا و991 إصابة، وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 17 مليون إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 195 ألف وفاة.

وسجلت تايلاند اليوم ألفين و48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي أعداد الإصابة في البلاد 57 ألفا و508 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية عن أن العدد التراكمي لجرعات اللقاح المضاد لكورونا، التي تم منحها، بلغ 141 مليونًا و911 ألفًا و223 جرعة، في إطار حملة التطعيم بالبلاد والتي تعد الأكبر بالعالم، وأكملت أمس 100 يوم.

وقالت الوزراة- في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الإثنين- إن من بين من تلقى الجرعتين الأولى والثانية خلال هذه الفترة مختصين بمجال الرعاية الصحية، ومستفيدين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة، وبين الـ45 و60 سنة.

وأضافت أن عدد الجرعات التي وُزعت في 8 ولايات تمثل 58.7% من الجرعات التراكمية التي تم منحها حتى الآن في البلاد، مشيرة إلى أنه تم منح 9 ملايين و95 ألفًا و288 جرعة لقاح خلال 24 ساعة الماضية، من بينها جرعات أولى وثانية.

ونوهت بأن إصابات "كورونا" اليومية في 10 ولايات شكلت 74.5% من الحالات الجديدة التي أبلغ عنها خلال 24 ساعة الماضية.

وكات الهند قد أعلنتـ في وقت سابق اليوم- تسجيل 352 ألفًا و991 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 17 مليونا و313 ألفا و163 شخصا، كما سجلت 2812 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 195 ألفا و123 شخصا.

 وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير لها، إن هناك تكثيفا للجهود الدولية لمساعدة الهند في مكافحة أزمة فيروس كورونا المدمرة، إذ أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوفر المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات، بينما أعلنت المملكة المتحدة أنها أرسلت أجهزة أكسجين إلى دلهي.

كورونا الهند تايلاند تفشي كورونا علاج كورونا

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام في 9 من مرتكبي «مذبحة كرداسة»

جرائم لا تغفر.. ماذا فعل الإخوان في «مذبحة كرداسة»؟

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

شحنات جديدة.. الدولة تُسابق الزمن لتأمين كميات كبيرة من لقاحات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة