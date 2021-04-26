«صحة الشرقية» تستكمل جهودها لمواجهة كورونا أثناء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مجهودات المديرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من إجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها أثناء أداء الامتحانات حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة متابعة أعمال تطهير وتعقيم المدارس بصفة يومية وتوفير التهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بالأماكن المغلقة والزام المراقبين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية من العدوي به.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلي قيام إدارتي السن المدرسية، وصحة البيئة بالمديرية بتشكيل لجان عمل والمرور علي عدد من المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة كافة الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين الكمامة الواقية، وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة باللجان مع وضع سلات لجمع القمامة ، وكذلك توافر المطهرات بدورات المياه والتفتيش علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحريق عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، مع الاطمئنان علي سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه شرب وكهرباء ووصلات صرف الصحي وغيرها.

أضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية والفرق التابعة للإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف، لافتا الي أنه تم اجراء أعمال تطهير وتعقيم بجميع الفصول واللجان ، وكذلك تطهير الأسطح بمادة الكلور المطهرة بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان, مؤكدا الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بجميع المدارس حتي نهاية فترة الامتحانات، للحفاظ علي صحة الطلاب والمراقبين بجميع مدارس المحافظة.