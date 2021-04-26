«محلية النواب» تبحث ضم قرى القناطر وقليوب لمبادرة حياة كريمة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر يطالب فيه بإدراج قرى مركز قليوب والقناطر الخيري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتوافر بها الشروط المحددة للتطوير وللضم ضمن مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة في القرى.

وتم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم الوقوف على أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية

تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وستشهد زواج يتيمات.

فيما تعقد لجنة الإدارة المحلية غدًا الثلاثاء اجتماعًا آخر عقب انتهاء الجلسة العامة المقررعقدها غدا وذلك لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب أنور أبو ستيت بشأن استمرار مناقشة استكمال تغيير قيود الارتفاع لباقي القرى الواقعة في حيز مركز البلينا بمحافظة سوهاج، أسوة بما تم تغييره في بعض القرى الأخرى من 3 إلى 21 مترا.

وكانت وزارة الدفاع والإسكان ومحافظ سوهاج قد عدلا قيود الارتفاع ببعض قرى مركز البلينا وهي قرى برديس، ومنشأة برديس، والعساكره، والساحل قبلي، و الساحل بحري، ونجوع برديس، والباسكيه، والزواتنه بجرجا، وأولاد يحي قبلي وبحري بدار السلام ، ليتم منح المواطنين تراخيص البناء لطالبيها واتخاذ الاجراءات التي توقفت منذ أكثر من عام بسبب اشتراط قيود الارتفاع.