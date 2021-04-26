الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» توجّه بتكثيف الزيارات المنزلية للتوعية بمخاطر المخدرات

متطوعين
متطوعين

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، استمرار تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة تحت عنوان  "قرية بلا إدمان"، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات  المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة‪ ‬وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجهت "القباج" بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني  هذه القرى، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك  تدريب الشباب  على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية  للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪ .‬

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار التوسع في تنفيذ  المبادرة، حيث تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن القرى بالمحافظات المختلفة، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج  لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية.

التدريس تطوع ا الدكتورة نيفين القباج تضامن قرى

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