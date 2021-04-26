الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هاني صلاح الدين رئيساً لـ«مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»

رئيس شركة مصر للطيران
رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المهندس هاني صلاح الدين، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والعضو المنتدب، خلفاً للمهندس طارق عبد العليم، الذي توجه له رئيس الشركة القابضة بخالص الشكر عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة من هذا المنصب.

التحق المهندس هاني صلاح الدين بالعمل بالقطاع الفنى بمؤسسة مصر للطيران منذ عام ١٩٩٠ كمهندس صيانة طائرات.  

واكتسب المهندس هاني صلاح الدين خبرة عملية واسعة من خلال عمله فى قطاع واسع من الإدارات المختلفة ذات الأنشطة المتنوعة كان آخرها منصب كبير مفتشي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الي جانب توليه عدة مناصب بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من بينها مدير عام الإدارة العامة للمواد ومدير عام الإدارة العامة للصيانة الدورية ومدير عام الإدارة العامة للعدد والمعايرة ومعدات الدعم ومدير عام الإدارة العامة للصيانة اليومية.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مصر للطيران للصيانة الشركة القابضة لمصر للطيران وزارة الطيران تنشيط السياحة اخبار مطار القاهرة

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