المغرب يتسلم دفعة جديدة من اللقاح الصينى ضد كورونا

أعلنت مصادر بوزارة الصحة المغربية عن وصول دفعة جديدة من لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر - في بيان اليوم الإثنين: أن الشحنة التي وصلت للبلاد اليوم تبلغ حوالي 500 ألف جرعة، ومن المتوقع أن تستقبل البلاد المزيد من اللقاحات، وذلك بعد موافقة شركات مصنعة على تخصيص شحنات لصالح المغرب.

وأشارت إلى أنه سيتم استلام مليون جرعة من اللقاح الروسي على دفعتين، وهو ما دفع وزارة الصحة لإعلان اليوم توسيع عملية التلقيح لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.

وينتظر المغرب استلام الحصة الثانية من لقاحات (كوفاكس)، بعدما حصل قبل أيام على 307 آلاف و200 جرعة من هذا اللقاح الذي يندرج في إطار مبادرة عالمية لدعم الدول.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية لي زهانشو، قد أكد أنه سيتم تزويد المغرب بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال أبريل ومايو 2021.

وتأتي هذه الدفعات بعدما توصل المغرب في الأشهر الماضية، إلى 8.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، تشمل 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، 1.5 مليون من لقاح سينوفارم الصيني.

وقد سجلت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، 326 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19-)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509 آلاف و363 حالة.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 6670 فحصا، قد بلغ 5 ملايين و712 ألفا و404 اختبارات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.



وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8992 حالة وفاة، كما تم تسجيل 390 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 495 ألفا و262 حالة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للإصابة بالفيروس الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



