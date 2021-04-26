الرنجة بـ30 جنيهاً.. قائمة كاملة بأسعار الأسماك في منافذ «التموين»

أعلنت «الشركة المصرية لتسويق الأسماك» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ 130 طن أسماك طازجة ومجمدة بتخفيض 30% لتوفير احتياجات المواطنين من خلال 27 فرعاً.

وأشارت الشركة في بيان، اليوم الإثنين، إلى انتعاشة في مبيعات الأسماك ترتفع تدريجياً مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال هاني سلامة، مدير مجمع الدقي في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن هناك انتعاشاً في المبيعات خلال الفترة الحالية وتحول نمط الاستهلاك من اللحوم والدواجن إلى الإقبال على الأسماك، حيث يتم طرح أكبر تشكيلة للأسماك من 22 صنفاً.

أسعار السمك

وقدّم «سلامة» في تصريحات لـ«الدستور» قائمة بأسعار الأسماك في فروع الشركة وهي:

بلطي أسواني منظّف: 30 جنيهاً

بلطي دباش: ٣٢ جنيهاً

بلطي بلدي: ٢٨ جنيهاً

بوري: ٥٥ جنيهاً

لوت: ٧٥ جنيهاً

سمك موسى: ٦٥ جنيهاً

سمك بربوني: 60 جنيهاً

دنيس: ١٢٥جنيهاً

تعابين: 160 جنيهاً

فليه قشر: 130 جنيهاً

فليه بلطي: ٨٥ جنيهاً

فليه أبيض: ٣٨ جنيهاً

فليه أحمر: 33 جنيهاً

مكرونة: 30 جنيهاً

ماكريل ياباني: 30 جنيهاً

ماكريل إسباني: 40 جنيهاً

كلماري أقماع: 65 جنيهاً

كلماري شرائح: 60 جنيهاً

شوربة سي فود: 47 جنيهاً

سردين 18 جنيهاً

ملوحة أسوان: 100 جنيه

فسيخ: 120 جنيهاً

وأشار إلى مضاعفة كميات الأسماك المطروحة نتيجة زيادة الإقبال عليها وجودتها وتراجع أسعارها، لافتاً إلى طرح الرنجة بسعر 30 جنيهاً والرنجة المغلفة بـ40 جنيهاً.