محافظ المنوفية يعلن افتتاح سوق نموذجي جديد بالباجور قريبًا

محافـظ المنوفية :قريبا افتتاح سوق نموذجي جديد بدلاً من القديم بالباجور

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة السوق القديم بمدينة الباجور وتم إنشاء سوق نموذجي حضاري جديد على مساحة 1800 م2 تقريباً وسيتم افتتاحه قريباً.

الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد لاحظ خلال زيارته الميدانية في شهر سبتمبر الماضي بمركز ومدينة الباجور سوء وتردي حالة سوق الخضار القديم، وعلى الفور ووسط فرحة من أهالي المدينة أمر المحافظ بتطوير السوق ورفع كفاءته ليصبح سوق حضاري يليق بأهالي المدينة.

وأضاف المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه تم تطوير السوق القديم ليصبح سوق نموذجي مطور مزود بكافة الخدمات والمرافق وتم توسعته لاستيعاب أكبر عدد من البائعين ، حيث يحتوي السوق علي مبني إداري ودورات مياه عمومية، 102 باكية ومحل بمساحات مختلفة مزودة بوصلات مياه وكهرباء ، وتم إمداد السوق بكشافات إنارة ومراوح كهربائية ، كما تم تأمينه بكاميرات مراقبة ، مشيراً إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة الشارع المجاور للسوق النموذجي بالبلدورات وبلاط الإنترلوك بعرض 6 م لخدمة التجار والبائعين.

وأشار "عبد العال" إلى أنه تم الإنتهاء من إيجار 82 محل وباكية ، وتحرير 20 عقد وجاري تحريرالعقود الباقية لمن تم الترسيه عليه ، مضيفاً أنه جاري إتباع الإجراءات القانونية لشغل باقي المحلات والباكيات الذي تم طرحها ولم يتقدم عليها أحد ، مؤكداً أنه تم إنشاء إدارة متخصصة لإدارة تلك الصرح والحفاظ عليه وتوفير الموارد المالية اللازمة والتي تعود علي أعمال صيانة السوق وظهوره بالشكل الحضاري .

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (7) محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات.