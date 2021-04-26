جبالى يحيل بيان رئيس مجلس الوزراء عن مد حالة الطوارئ للجنة العامة

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن المطالبة بمد حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة للمجلس، قبل رفعه أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد.

وطلب جبالي بانعقاد اللجنة العامة عقب رفع الجلسة مباشرة بقاعة «25-30» بمقر المجلس من أجل إعداد تقرير بشأن هذا الأمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد ألقى بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس حول إعلان حالة الطوارئ، يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة ثلاث مرات خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، الأولى بمناسبة حلول شهر رمضان، الثانية بذكرى تحرير سيناء العزيزة، الثالثة لمجلس النواب على الأداء البرلماني المتميز والتعاون الوثيق والمثمر بين المجلس والحكومة لتحقيق الأماني والتنمية للشعب العظيم وبعدها.

وقال مدبولي، إنه على الرغم من الأزمات والظروف الصعبة التي تجتاح العالم أجمع لانتشار فيروس كورنا ورغم عدم استقرار بعض الدول بالمنطقة، إلا أن مصر نجحت في المرور من تلك الأزمات والإبقاء على مقدراتها لصلابة شعبها وثقة في القيادة السياسية، كما أن مصر من الدول القليلة في العالم والتي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تلك الظروف ورغم حجم التهديدات والاضطرابات، ولكن هناك من يعمل على زعزعة أمن واستقرار مصر.

وتابع: «وفي ظل تلك الظروف قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ولن يتم استخدام تلك التدابير إلا لحالات الأمن القومي فقط».

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.