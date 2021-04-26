الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالى يحيل بيان رئيس مجلس الوزراء عن مد حالة الطوارئ للجنة العامة

حنفي جبالي
حنفي جبالي

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن المطالبة بمد حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة للمجلس، قبل رفعه أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد. 

وطلب جبالي بانعقاد اللجنة العامة عقب رفع الجلسة مباشرة بقاعة «25-30» بمقر المجلس من أجل إعداد تقرير بشأن هذا الأمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد ألقى بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس حول إعلان حالة الطوارئ، يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة ثلاث مرات خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، الأولى بمناسبة حلول شهر رمضان، الثانية بذكرى تحرير سيناء العزيزة، الثالثة لمجلس النواب على الأداء البرلماني المتميز والتعاون الوثيق والمثمر بين المجلس والحكومة لتحقيق الأماني والتنمية للشعب العظيم  وبعدها.

وقال مدبولي، إنه على الرغم من الأزمات والظروف الصعبة التي تجتاح العالم أجمع لانتشار فيروس كورنا ورغم عدم استقرار بعض الدول بالمنطقة، إلا أن مصر نجحت في المرور من تلك الأزمات والإبقاء على مقدراتها لصلابة شعبها وثقة في القيادة السياسية، كما أن مصر من الدول القليلة في العالم والتي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تلك الظروف ورغم حجم التهديدات والاضطرابات، ولكن هناك من يعمل على زعزعة أمن واستقرار مصر.

وتابع: «وفي ظل تلك  الظروف قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ولن يتم استخدام  تلك التدابير إلا لحالات الأمن القومي فقط».

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس  الأحد.

السيسي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حالة الطوارئ رئيس مجلس النواب الجلسة العامة

الأكثر قراءة

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

«الاستئناف» ترفض طلب المتهم بالتحرش بطفلة المعادى برد المحكمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

من الطيور المهاجرة إلى رئاسة بترومنت.. أحمد فؤاد 35 عاما فى البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة