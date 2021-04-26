رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير النقل للمناقشة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم 258 عاملا، وأكد أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية يعرفونهم، قائلا: «كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض؟»

ووجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على شجاعتة وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد ووقوفة اليوم أمام البرلمان وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد.

وأضاف عابد، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير: «بصفتي عضوا في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات فأنا مسئول أمام الله وأمام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين، ونقف جنبا إلى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد».

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن جائحة كورنا هي السبب في عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد، قائلا: «لولا أزمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن ما طرحه الوزير أمام البرلمان هي سياسة الوزارة لإصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة».

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري، مؤكدا أنه سيطالب رئيس الوزراء بإجراء تعديل علي قانون الخدمه المدنية، بحيث يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطى المخدارت لأنه مسئول عن حياة وأرواح المواطنين.