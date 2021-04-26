طرق قياس الغاز الطبيعي وتحويله إلى وحدات

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز، بكلية هندسة البترول جامعة السويس، إنه يوجد العديد من طرق قياس الغاز الطبيعي ومنها « CCF و MCF و THERMS»، مشيراً إلى أن هذه الطرق تحتاج إلى فهم ليتم التفريق بينها وكيفية التحويل إلى كل نوع من الوحدات.

طرق قياس الغاز الطبيعي في الصناعة وكيفية التحويل

كما أن أهمية قياس الغاز الطبيعي عند التسوق لشراء الغاز الطبيعي قد يبدو اكتشاف CCF مقابل MCF مقابل THERM اقتراحًا محيرًا ، ولكن عندما تعرف لغة أي عمل ، يكون من الأسهل معرفة كيفية الاستفادة من أي صفقات ونصائح قد يقدمونها.

وأوضح الدكتور سعيد كامل، لـ«الدستور»، أن «MCF و CCF»هي قياسات حجمية للغاز الطبيعي، ويرمز CF في هذا القياس إلى أقدام مكعبة، ويرمز الحرف "C" في CCF إلى الرقم الروماني لـ 100. لذا فإن "CCF" تعني 100 قدم مكعب من الغاز الطبيعي. يرمز الحرف "M" في MCF إلى الرقم الروماني لـ 1000. لذا فإن "MCF" تعني 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

أما الـ THERMSفهى تقيس الحرارة ناتج الطاقة لوحدة من الغاز، والحرارة الواحدة هي كمية الطاقة أو الحرارة التي تعادل BTU 100000، أو الوحدات الحرارية البريطانية، ووحدة حرارية بريطانية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة في رطل واحد من الماء بدرجة واحدة فهرنهايت.

كيف يتم استخدام وحدات CCF و MCF و THERMS؟

وقال «كامل» ، إنه يتم استخدام جميع وحدات القياس هذه من قبل شركات المرافق المختلفة لقياس كمية الغاز المباعة لعملائها، والحرارة هي المعيار الصناعي المستخدم من قبل جميع مزودي الغاز الطبيعي تقريبًا في جميع أنحاء البلاد في بعض أجزاء البلاد ، واستخدمت شركات الغاز تقليديا CCF و MCF كوحدة قياس خاصة بها هذا لم يؤثر على سعر غازهم، كما أنها تعد طريقة مختلفة للقياس تشبه إلى حد كبير النظام البريطاني مقابل النظام المتري.

كيفية التحويل بين وحدات الغاز

كما أنه من الممكن بقليل من الرياضيات التحويل بين شكل قياس وآخر، إذا كنت تريد حسابًا سريعًا ، فمن المقبول عمومًا أن حرق 100 قدم مكعب من الغاز الطبيعي هو ما يعادل الطاقة لحرق حرارة واحدة من الغاز لكن الحقيقة هي أن هذا الرقم يعتمد على الكفاءة أو "المحتوى الحراري" للغاز الطبيعي تقيس إدارة معلومات الطاقة متوسط المحتوى الحراري السنوي للولايات المتحدة للغاز الطبيعي الذي يتم تسليمه للمستهلكين عند 1037 وحدة حرارية بريطانية (BTU) لكل قدم مكعب (CF)لذا إذا كنت تريد التحويل الحقيقي ، فإن 100 قدم مكعب من الغاز الطبيعي تساوي 103700 وحدة حرارية بريطانية ، أو 1.037 حراريًا مما يعني أن ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي تساوي 1.037 مليون وحدة حرارية بريطانية ، أو 10.37 ترمومتر.