مدبولى أمام النواب: مصر نجحت بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف العصيبة

قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، التهنئة ثلاث مرات خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب الأولي لكل النواب ولجميع أفراد الشعب بمناسبة شهر رمضان المبارك قائلا: أعاده الله على الجميع باليمن والبركات والخيرات، أما الثانية فكانت للشعب والجيش بمناسبة ذكري تحرير سيناء العزيزة مهنئا القوات المسلحة العظيمة بما قامت به من التضحيات والبطولات لتحريرها تلك البقعة المباركة واصفا إياها بأنها أرض البطولات والأمجاد كما قدم التهنئة الثالثة لمجلس النواب علي الأداء البرلماني المتميز والتعاون الوثيق والمثمر بين المجلس والحكومة لتحقيق الأماني والتنمية للشعب العظيم وبعدها.

وقال مدبولي: إنه رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تجتاح العالم أجمع لانتشار فيروس كورونا ورغم عدم استقرار بعض الدول بالمنطقة فإن مصر نجحت في المرور من تلك الأزمات و الإبقاء على مقدراتها وذلك لصلابة شعبها وثقة في القيادة السياسية، كما أن مصر من الدول القليلة في العالم والتي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تلك الظروف ورغم حجم التهديدات والاضطرابات ولكن هناك من يعمل على زعزعة أمن واستقرار مصر ولكن جندها خير أجناد الأرض يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمنها ومقدراتها ولا نبالي لأن هناك عيونا يقظة لرجال الجيش والشرطة وستظل مصر قوية شامخة بقوة شعبها ورجالها.

وتابع: وفي ظل تلك الظروف قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ولن يتم استخدام تلك التدابير إلا لحالات الأمن القومي فقط.

جاء ذلك خلال إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب.



وبعد ذلك أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن المطالبة بمد حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة لمجلس النواب.

وطلب جبالي بانعقاد اللجنة العامة لمجلس عقب رفع الجلسة العامة مباشرة من أجل إعداد تقرير بشأن هذا الأمر ودعا رئيس المجلس أعضاء اللجنة العامة بالتوجه للانعقاد بقاعة 25 30 بمقر المجلس.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد مرة أخرى في الحادية عشرة من صباح الغد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد ألقى بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس حول إعلان حالة الطوارئ يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.