الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي تبحث سبل التعاون مع سفير ألمانيا بالقاهرة

مايا مرسي تستقبل
مايا مرسي تستقبل سفير المانيا بالقاهرة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الإثنين، الدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، حيث هدفت الزيارة التعرف عن قرب علي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة على كافة الأصعدة.

ورحبت مايا مرسي بسيريل نون في المجلس، مستعرضة خلال اللقاء جهود مصر في مجال تمكين المرأة والإنجازات العديدة التي تحققت خلال الست سنوات الماضية في هذا المجال سواء علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال إصدار التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية والحصول على كافة حقوقها التي نص عليها القانون والدستور.

كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مواجهة مشكلة الزياده السكانية في مصر والعمل علي ايجاد حلول عمليه لها.

من جانبه، أعرب سيريل نون عن سعادته بلقاء مايا مرسي والاطلاع علي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للارتقاء بوضع المرأة محليًا وإقليميًا ودوليًا ودعمها في المجالات كافة.

كانت مايا مرسي، قد أعربت عن سعادتها لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به  في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، لافتة إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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