كندا تُعلن إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

كندا: إعطاء 11.7 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 11.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.



وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ301 ألف و788 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.



ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1.19 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و950 شخصا.



ومضى عام و13 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأحد، أنه تم حتى الآن إعطاء 5. 11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ285 ألفا و876 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18. 1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و912 شخصا.

ومضى عام و13 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن أمس الأحد، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 147 مليونا و091 ألفا و849 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و113 ألفا و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و730 ألفا و121 حالة.