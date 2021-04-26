خريج الهندسة يشارك بفيلمه «رسالة لكل العالم» في مهرجان tres court الفرنسي

مهند الدسوقي شاب تخرج من كلية الهندسة، ظل يركض خلف حلمه وهو الإخراج. ولم يخضع لمقولة “بلد شهادات”، ولم يرضخ للضغوط المحيطة به التي كانت تدفه دفعا ليصير مهندسا في إحدى الشركات.



يقول الدسوقي لـ"الدستور": "اتجهت للفن من عام ٢٠١٠ بمسرح مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية كممثل وفي عام ٢٠١٤ بدأت اتجه للاخراج الفعلي حتي الآن، أخرجت العديد من الأفلام القصيره اشهرهم covid 19 وغرفه ١٠٥ وهم أول أفلام تنطق بالعربية عن فيروس كورونا كما شاركت في فيلم أشباح أوروبا كمساعد مخرج وأخرجت فيلم البيت القديم بطوله هالة فاخر وفايق عزب".

واضاف:" بداية نجاحي كانت ٢٠١٩ بعد إرشادات سوسن بدر ليا

الصعوبات ان كل حاجه عايزه انتاج وانا بنتج بنفسي ولاكن بقاوم ده واطلع احسن حاجه".

وأشار إلى مشاركة فيلمه" رسالة لكل العالم" في مهرجانtres court الفرنسي الدولي .. وأيضا فيلم بعنوان" ماكيت ".

رسالة لكل العالم هو أول فيلم عربي تكلم عن موضوع الإساءة للأديان في الفترات السابقة وهو من تأليف نوران السقيلي ومساعد مخرج عبد الرحمن راجي وبطوله احمد هشام وتمثيل مجموعه من الوجوه الجديده ومدير تصوير وإخراج مهند الدسوقي، وهو سينافس رسميا في مهرجان trss court الفرنسي في شهر يونيو المقبل.



أما فيلم ماكيت هو فيلم اجتماعي يناقش أثر الموبايل والتكنولوجيا علي عقل الإنسان، والفيلم من تأليف نوران السقيلي مخرج منفذ عبد الرحمن راجي ومساعد مخرج اول ريم عرفي ستوري بورد أشرقت ياسر ومهندس ديكور احمد ناش ومدير تصوير عبد الرحمن سالم وميكينج مصطفي هلك وبطوله حسام حسن وخلود عز ومن إخراج مهند الدسوقي.



يذكر ان مهرجان تريس كورت السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي يقام سنويًا في شهر يونيو في مدن متعددة في وقت واحد. إنه مخصص للأفلام القصيرة التي لا تزيد عن أربع دقائق. كل عام ، يتم عرض مئات الأفلام القصيرة الدولية في المسابقة. يقام هذا الحدث في أكثر من 20 دولة. في عام 2018 ، حضر المهرجان 30000 شخص ، بما في ذلك 10000 في فرنسا.

