الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية»: لا شكاوى في امتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسي

محافظ الغربيه ووكيل
محافظ الغربيه ووكيل وزارة التربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات صفوف النقل نهاية العام عن شهر إبريل، تمت اليوم الاثنين، وسط إجراءات  احترازية وتنظيمية مشددة دون شكاوى، لافتا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى من الامتحان حتى نهاية الامتحان.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق التباعد وتنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان بشكل متباعد.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، و10 غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية بالغربية لتلقى أى شكاوى متعلقة بالامتحانات للعمل على حلها فورا، مع توفير كل المتطلبات اللازمة داخل اللجان وتذليل أى عقبات حتى يتمكن الطلاب من أداء الأمتحان فى هدوء.
 

وكان محافظ الغربيه ، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.


 
كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.
كما شدد "الغربية لالمتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين

ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه وسط إجراءات احترازية الامتحان شكاوى من الامتحان

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