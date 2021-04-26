بتكلفة 57 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات أبنية تعليمية بأبو كبير

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 57 مليون و700 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير لتوفير 136 فصل دراسي بتكلفة مالية بلغت 57 مليون و 700 ألف جنيه، حيث شملت إنشاء جديد لمدرسة المشاعله الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصل دراسي جديد وبتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 87 %، و وانشاء جديد لمدرسة ابو جويفل للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %، وانشاء جديد لمدرسة مجدي السيد نور الابتدائية لإضافة 24 فصل وبتكلفة 7 مليون و 400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 24 %.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 5 مليون و 700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 36 %، وأعمال الاحلال الكلي لمدرسة أبو كبير الثانوية بنين لرفع كفاءة 39 فصل وبتكلفة 9 مليون و 700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 46%، وأعمال الاحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة لتطوير 22 فصل وبتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، وأعمال توسعة 14 فصل بمدرسة أبو مليحه الرسمية للغات بتكلفة 4 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %.

وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.