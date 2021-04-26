هشام آمنة يفتتح موسم توريد القمح ويتفقد صومعة بزاوية غزال

هشام آمنة يفتتح موسم توريد القمح ويتفقد صومعة تخزين القمح بزاوية غزال

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بافتتاح موسم توريد القمح، وتفقد أعمال التوريد بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو ٦٠ ألف طن، عبارة عن ١٢ خلية سعة كل منها ٥ آلاف طن.

وأكد اللواء هشام آمنة أن البحيرة تُعد من أكبر محافظات مصر الزراعية، حيث يتم زراعة ١.٩ مليون فدان منهم ٦٣٧ ألف فدان قمح، من المتوقع أن تنتج ١.٩ مليون طن قمح، لافتاً أنه تم حصاد ٩٠ ألف فدان، وأن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغ ١٧٣٢٨ طن قمح محلي.

وشدد "آمنة" على المتابعة المستمرة لأعمال توريد القمح بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.

وتابع محافظ البحيرة، أعمال لجنة الإستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.

والتقى هشام آمنة عدداً من الموردين للقمح الذين أشادوا بالجهود المبذولة، وعدم وجود أى عقبات تواجههم فى توريد المحصول وإستلامهم الثمن بحد أقصى خلال ٤٨ ساعة ،وتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مشددا على إستمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بقيمة ٧٠٥ جنيهات ودرجة ٢٣ بقيمة ٧١٥ جنيها ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة ٣١ شونة بطاقة ٢٤٣ ألف طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٢ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢١٠ ألف طن لاستقبال الكميات الموردة.