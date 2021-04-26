هيئة قصور الثقافة تطلق مسابقة «بيوت مضيئة» أونلاين

ضمن احتفالات ليالي رمضان

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، مسابقة "بيوت مضيئة" أون لاين، ضمن احتفالاتها بليالي رمضان الثقافية والفنية.

تهدف مسابقة "بيوت مضيئة" إلى مساعدة الآباء والمربين في إتباع أساليب (التربية الإيجابية) التي تعمل تنمية العديد من المهارات لدي الأبناء مثل الفاعلية في العلاقات والتأثير في الحياة والانضباط الذاتي والقدرة على التحكم في النفس وتحمل المسؤولية، كما تحث الطفل علي ما ينمي المشاعر الإيجابية، وينحي المشاعر السلبية جانبا، وفي نهاية كل حلقة يسأل مقدمها عن أسلوب من أساليب من التربية الإيجابية، والمسابقة مترجمة بلغة الإشارة حتى يتمكن الجميع من الاستفادة والمشاركة فيها وعلي المتسابق تجمع الاجابات على مدار العشر حلقات وإرسالها مجمعة على البريد الالكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة المرأة.

تعد وتقدم المسابقة مجموعة من الأساتذة والمتخصصين في الجامعات المصرية، ومترجمة لغة الإشارة هي رحاب محمد عطية.

شروط مسابقة "بيوت مضيئة"

- أن يكون المتسابق مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المشاركين عن 18 عند من بداية الإعلان عن المسابقة.

- أن تكتب الاجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلم عنها ضمن المسابقة.

- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيا - العنوان - التليفون - بخط واضح.

ترسل الإجابات في نهاية الشهر المبارك علي أن يكون أخر موعد هو 15 مايو 2021، ولن ينظر على الاطلاق إلى الاستمارات المقدم بعد المواعيد المحددة، وسيتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.

طريقة التقدم لمسابقة “بيوت مضيئة”

ترسل الإجابات مجمعة على البريد الالكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة المرأة وهو كالتالي: [email protected]

جوائز مسابقة "بيوت مضيئة"

• الجائزة الأولي 1500 جنيه.

• الجائزة الثانية 1250 جنيها.

• الجائزة الثالثة 1000 جنيه.