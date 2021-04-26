رنجة وفسيخ وملابس عيد بأسعار مخفضة في «أهلاً رمضان»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معارض «أهلاً رمضان» مستمرة في المحافظات حتى حلول عيد الفطر المبارك.

وتطرح المعارض خلال الفترة المقبلة منتجات: كعك وبسكويت العيد والرنجة والفسيخ وملابس العيد.

وقال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، لـ«الدستور»، إنَّ إجمالي معارض «أهلاً رمضان» ارتفع إلى 2160 معرضاً في المحافظات من خلال الغرف التجارية والتنسيق مع المحافظين بجانب إنشاء 161 شادراً حصلت على تراخيص من مديريات التموين، وهي مستمرة حتى حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن منتجات عيد الفطر ستطرح بتخفيضات تصل إلى ٢٥% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ولفت إلى طرح الرنجة والفسيخ في فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك مع حلول عيد شم النسيم، الذي يحتفل به المصريون وطرح ملابس العيد مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن مشاركة ألف فرع لمشروع «جمعيتي» في معارض «أهلاً رمضان» ما زال مستمراً أيضاً في توفير جميع الاحتياجات والسلع الأساسية والياميش والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 18 إلى 35%.

وأشار إلى أنَّ إجمالي حجم الكميات من السلع التي تمَّ ضخها في المعارض والمجمعات والسلاسل التجارية والهايبرات بلغ 378 ألف طن من السلع الغذائية وياميش رمضان، وتم توفير 8500 رأس ماشية سودانية في رمضان بسعر 85 جنيهاً للكيلوجرام.

وذكر أن هناك تخفيضات مستمرة في المعارض على جميع المنتجات أبرزها السكر بسعر 775 قرشاً إلى 8.5 جنيه للكيلوجرام والأرز بسعر 6جنيهات ونصف الجنيه، والزيت يتراوح ما بين 12 جنيهاً و13 جنيهاً.

واختتم خليل تصريحاته قائلاً إن الشنط الرمضانية التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية يترواح سعرها ما بين 50 إلى 207 جنيهات.