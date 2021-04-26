«المصرية اللبنانية»: مصلحة الجمارك محور رئيسي في خطة الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية الدور الذي تلعبه مصلحة الجمارك فى خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه كما أن الجمارك محور رئيسي فى تطور الاقتصاد وتحقيق قيمة مضافة اقتصادية كبيرة خاصة أنها مفصل مهم فى التجارة استيرادًا وتصديرًا.

وأضاف "فوزي"، أن تطوير المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك يساهم في ميكنة الإجراءات مشيدًا بدور الدكتور محمد معيط وزير المالية في دعمه للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى المزيد من الحوافز والتسهيلات والعائد على نمو الاقتصاد بالتأكيد له عوائد اقتصادية ومجتمعية كبيرة.



وفي نفس السياق أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تأييد الجمعية لخطوات تطوير منظومة الجمارك، بما يساهم في تعزيز فلسفة تسهيل التجارة، غير أنه شدد على ضرورة مراعاة الغرامات والإجراءات المعقدة فى نظام التعريفة الجمركية و كثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتي تشوه التعريفة وتحد من المرونة، والقضاء على غابة المنشورات، والتي تسبب عدم وضوح سواء في البنود الجمركية أو قيم الإفراج.



وطالب "الحوت"، خلال ندوة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان "الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبقACI، بالحد من القيود وتوحيد البنود والتشريعات للوصول إلى مرحلة تنافسية في سلاسة التطبيق وتحقيق فلسفة تسيير التجارة على أرض الواقع، مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك لأداء الخدمة دون تعطيل أو زيادة التكاليف، والتي تؤثر فى النهاية على تكلفة المنتج وتؤثر بالطبع على تنافسيته.

جاء ذلك خلال ندوة عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كلا من وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، و المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد من الأعضاء.