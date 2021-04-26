كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج القدس تنتفض؟ (تحليل بيانات)

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حالة من التوتر تعيشها فلسطين في الوقت الحالي، بعدما تصاعدت المواجهات العنيفة بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرئيلي خلال اليومين الماضيين، لاسيما مع سقوط أكثر من 100 جريح بين الفلسطينيين، جراء تلك المواجهات العنيفة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس، مواقع وأراض في عدد من مناطق قطاع غزة بعدد من الصواريخ، بالتزامن مع انتفاضة القدس وأهلها ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث قذفت طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا وأرضًا زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وألحقت تلك الصواريخ دمارًا وخرابًا فيهما، كما قصفت موقعًا بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات الفلسطينيين القريبة من القصف، إلى جانب ضرب منطقة بالقرب من مطار غزة شرق مدينة رفح وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية حتى فجر اليوم، احتجاحًا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، وتصدر هاشتاج "القدس تنتفض" قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" وشارك به الكثير من دول العالم.

وترصد "الدستور" بالبيانات واستخدام عدد من أدوات التحليل الرقمية، مدى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بما يحدث في قطاع غزة ضد قوات الاحتلال، والأعداد التي شاركت إلكترونيًا في تلك الانتفاضة دعمًا للقضية الفلسطينية وأحقيتها في الأرض.

بحسب أداة Talkwalker المتخصصة في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تفاعل على هاشتاج "القدس تنتفض" نحو 275.5 ألف متفاعل، بينما شارك الهاشتاج نحو 789.7 ألف سواء بالتغريدة به على تويتر أو إعادة مشاركة التغريدات.

وبدأ التفاعل على الهاشتاج منذ ليلة 23 إبريل ووصل إلى أعلى مراحله في 24 إبريل بنحو 13 ألف تغريدة في ذلك اليوم فقط، وانخفض إلى 5 آلاف تغريدة في يومي 25 و26 إبريل، وتوقعت الأداة أن يصل التفاعل إلى 2 مليون مشارك بنهاية اليوم.

واستخدم النشطاء كلمات معبرة عن القضية الفلسطينية مثل: "فلسطين قضية الشرفاء، القدس تنتفض يا عرب، القدس عاصمة فلسطين، المسجد الأقصى، التطبيع خيانة، انتفاضة القدس، فلسطين قضيتي، انتفاض رمضان، القدس تنتصر".

وبحسب الأداة فبلغت نسبة المشاركة على تويتر 98.3%، بينما بلغت نسبة الذكور المشاركين على ذات الهاشتاج 67.5 بينما الإناث شاركت بنسبة 32.5%، وكانت الفئة العمرية من 34 - 25 هي الأعلى في المشاركة بنسبة 46.7%، تليها الفئة من 24 - 18 بنسبة 36.1، ثم فئة 44 - 35 بنسبة 13.1%.

وكانت اللغة العربية هي الأعلى مشاركة في هاشتاج القدس تنتفض بنسبة 94.3%، تليها الإنجليزية بنسبة 4.6%، ثم الفارسية بنسبة 0.4% وأخيرًا التركية بنسبة 0.3%، أما الدول فكانت أعلى السعودية هي الأعلى بالمشاركة بنسبة 41.4%، تليها فلسطين بنسبة 16.2%، ثم الأردن 2.6% وأخيرًا مصر 4.3%.

وعلى صعيد عمليات البحث على كلمات "القدس والقدس تنتفض" فبحسب أداة "جوجل تريند" المتخصصة في رصد عمليات البحث فإن فجر اليوم 26 إبريل كان الأعلى في البحث عن القدس وفلسطين والمواجهات بين المقدسيين والاحتلال بموجب 100 عملية بحث في الساعة، بينما انخفض البحث في الوقت الحالي.

وبحسب "جوجل تريند" فتصدرت فلسطين عمليات البحث تلك على مستوى العالم تليها الأردن ثم لبنان وليبيا، ويبحث كل ساعة ألفين شخص حول العالم عن كلمة القدس في موقع جوجل إذ احتلت كلمة القدس المرتبة السادسة في الأعلى بحثًا على جوجل منذ الامس وحتى الآن.