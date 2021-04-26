الصين تبدي استعدادها لمساعدة الهند في مكافحة الموجة الجديدة من كورونا

أعربت الصين اليوم الإثنين عن استعدادها لمساعدة الهند في مكافحة الموجة الجديدة من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الجانبين يواصلان الاتصال بشأن هذه المسألة، موضحا أنه "إذا قدم الجانب الهندى طلبات محددة، فإن الصين ستقدم الدعم والمساعدة فى حدود قدرتها".

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير لها، إن هناك تكثيفا للجهود الدولية لمساعدة الهند في مكافحة أزمة فيروس كورونا المدمرة، إذ أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوفر المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات، بينما أعلنت المملكة المتحدة أنها أرسلت أجهزة أكسجين إلى دلهي.

وأضافت الصحيفة- في تقريرها الوارد على موقعها الإلكتروني- أن فرنسا وألمانيا تستعدان أيضا لإرسال الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى الهند في الأيام المقبلة حيث تكافح أسوأ تفش في العالم، في حين عرضت باكستان معدات وإمدادات طبية بعد أن غرد رئيس الوزراء عمران خان في صفحته على منصة تويتر داعيا للصلاة من أجل الشفاء العاجل في الهند.

وأبلغت الهند عن 349 ألفا و691 حالة جديدة أمس الأحد، بزيادة قياسية لليوم الرابع على التوالي، فضلا عن وفاة 2767 شخصا، وتعاني المستشفيات من نقص في الأكسجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مخاوف من أن الإحصاءات الرسمية وعدد الوفيات البالغ 192 ألفا و311 تقلل من حجم الأزمة، حيث يعتقد الخبراء أن الكثير من الناس لن يخضعوا للفحص أو يفتقرون إلى الرعاية الصحية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطا متزايدة لرفع ضوابط التصدير على المواد الخام التي تهدف إلى تعزيز إمدادات اللقاح المحلية الخاصة بها، والتي قال مصنعو اللقاحات الهندية إنها تبطئ من قدرتها على إنتاج اللقاحات.

ولفتت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن- في بيان- إلى أن الولايات المتحدة سترسل المواد الخام المطلوبة للهند لتصنيع لقاح أسترازينيكا، بالإضافة إلى العلاجات ومجموعات اختبار التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين في الخطوط الأمامية.

وذكر التقرير أن حزمة المملكة المتحدة تتضمن 495 مكثفا للأكسجين، والتي يمكنها استخراج الأكسجين من الهواء عند نفاد أنظمة المستشفى، و120 جهازا للتنفس الصناعي و20 جهازا يدويا للتهوية، ومن المتوقع أن تصل إلى دلهي مع شحنات أخرى في وقت لاحق من الأسبوع.