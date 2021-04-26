طهطا: تحرير 89 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 11 شيشة

واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مجهوداتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بعدد من الحملات المكثفة بنطاق المدينة، والقرى التابعة، استهدفت المقاهي والكافيهات، والمحلات، ووسائل المواصلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن الحملات أسفرت عن تحرير ٨٩ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة ١١ شيشة، مشيرة إلى أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة، ومنطقة ساحل طهطا، والمجالس القروية بالصفيحة، ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة، و الصوامعة غرب، لافتة الي القيام بحملات موازية لرش وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية، والمدارس، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتعقيم ٨٤ شارع رئيسي وفرعي بنطاق المدينة والقرى التابعة.

فيما قام أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة مفاجئة لأعمال مشروعات الصرف الصحي، والأبنية التعليمية بنجوع " الماسخ، وطايع، والشيخ يوسف" بمركز المراغة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وممثل عن البرنامج الرئاسي مؤسسة "حياة كريمة"، ومنسق وحدة حياة كريمة بالديوان العام.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن زيارته للمشروعات اليوم جاءت بشكل مفاجئ للتأكد من التزام العاملين بتلك المشروعات بالإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الأعمال للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على نسب الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة.

وبدأ "القاضي" جولته بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بنجع طايع، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 40%، ثم تفقد بدء تنفيذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي بنجع الشيخ يوسف، وتوجه عقب ذلك إلى مشروع إنشاء المدرسة الثانوية بنجع الماسخ بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لسلامة العاملين، لافتا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.