نجلاء بدر: «نسل الأغراب» إضافة فى مسيرتى الفنية

اعتبرت الفنانة نجلاء بدر أن مشاركتها في مسلسل (نسل الأغراب)، المعروض في موسم رمضان الحالي، إضافة لها في مسيرتها الفنية، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية الكبيرة على المسلسل.

وقالت نجلاء بدر- في تصريحات لها- إنها تلقت ردود فعل جيدة من الجمهور والنقاد، من بداية عرض الحلقات التي تتصدر "التريند" لأن جميع عناصر النجاح توفرت في العمل الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية المحبوبة من المشاهدين.

وأشارت إلى أن شخصية "دهب" الغازية الغجرية التي تجسدها جديدة ومختلفة ولم تقدم مثلها من قبل، مؤكدة تحمسها للدور وقامت بالتحضير لشخصيتها جيدا وكان هناك تركيز على جميع التفاصيل، بداية من الشكل الخارجي، مرورا بأسلوب الملابس وغيرها من التفاصيل.

وقالت إنها استعدت لدورها من خلال قراءتها عن "الغجر"، وعاداتهم وتقاليدهم، وعرفت الكثير عنهم وعن أصلهم وأنهم متواجدون في جميع أنحاء العالم ويتجولون في كل مكان ويأخذون طبع ولهجة البلد الذي يتمركزون فيه، بالإضافة إلى أن لهم قانونهم ولهجتهم الخاصة بهم، وجمعت معلومات كثيرة عن الغازية الغجرية من الملابس والمكياج والطباع التي تحتوي عليها.

واعتبرت أن هذه الشخصية من أصعب الشخصيات التي تقدمها في حياتها، وخاصة اللهجة التي تعلمتها من خلال عقد جلسات عمل مكثفة مع مصحح اللهجة، لتتأقلم على التحدث بها وتصحيح أي خطأ يمكن أن يحدث، خاصة أنها أول مرة تقدم الشخصية الصعيدية، ولكل قرية ونجع في الصعيد ألفاظ ومصطلحات كثيرة.

وكشفت عن تحمسها للمسلسل لأنه تركيبة يصعب على أي فنان رفضها، فضلا عن أنه دور جديد أول مرة تقدمه، وهو ما مثل تحديا كبيرا بالنسبة لها، عازية السبب في النجاح الذي يحققه المسلسل وتعلق الجمهور به إلى قصته الجديدة، قائلة "الجمهور مستمتع بالتوليفة التي في المسلسل، وينتظر الحلقات المتبقية من العمل التي ستحمل مفاجآت عديدة للغاية.

وأكدت أنها تحب أن تختار أدوارها بعناية، وتبحث عن الأعمال التي تناقش قضايا مهمة، والتي لها تأثير على الشارع المصري، موضحة أنها تحترم آراء كل الناس ودائما تتابع كل الآراء التي تأتي من نبض الشارع.

وكشفت عن أنها تؤمن أن البطولة الجماعية أفضل من البطولة المطلقة والفردية، وتسهم في نجاح أوسع للعمل الفني، لأنها تكون كثيرة ومتشابكة، وفي الوقت الحالي البطولة المطلقة ليست هي الأساس، مشيرة إلى أن موسم رمضان الحالي يشهد أعمالا ذات بطولات جماعية، ولكن مع كل هذا البطولة المطلقة إن جاءت بشكل جيد فلا مانع منها.

وتجرى أحداث المسلسل في إطار درامي شيق، حيث يجسد أحمد السقا فيه دور "عساف الغريب" فيما يظهر أمير كرارة في دور"غفران الغريب" وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.

يشارك في بطولة المسلسل مي عمر، وفردوس عبد الحميد، ودياب، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وريم سامي، وملك أحمد زاهر، وهدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، وأحمد فهيم، وعماد زيادة، وإنعام الجريتلي، وحمدي هيكل، وأحمد ماجد، ومروى الأزلي، تأليف وإخراج محمد سامي.