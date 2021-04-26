الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رحمي يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

محافظ الغربية: لا حفر لأي شارع إلا بتصريح من رؤساء المدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة هذا العام نفذت أكبر خطة رصف في تاريخها، ولم يتبقى إلا عدد محدد من الشوارع يجب الانتهاء منها في أقرب وقت، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجارية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، ممثلي الشركات الوطنية المسند إليها أعمال الرصف ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الاجتماع ، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للتأكد من انتهاء أعمال الرصف في مواعيدها المحددة حتى تقوم اللجان الاستشارية من جامعات طنطا والمنوفية والمنصورة بمراجعتها طبقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المستحقات المالية لمشروعات الرصف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠/٢١ لاستلام كافة الطرق في مواعيدها.

وشدد محافظ الغربية على شركات (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات) بعدم حفر أي شارع تم رصفه مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الحي أو المدينة.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب ٢٢٢ شارع في خطة تطوير العشوائيات.

وعلي جانب آخر وفي إطار حرص محافظة الغربية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي وضعتها الدولة، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء امس الأحد، بجولة مكوكية شملت مراكز (زفتى، السنطة، مركز طنطا ،حي أول وحي ثان طنطا) ، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بمواعيد الغلق الصيفية الواردة في قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت الحكومية والخدمية بقرى شبرابيل بالسنطة، نهطاي بزفتى ودماط بقطور كما شملت الجولة تفقد شوارع البحر، النحاس، المديرية، البورصة، الجلاء، سعيد، محب والحلو بمدينة طنطا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة.

الصرف الصحي الغاز عشوائيات الاتصالات العشوائى الكهرباء مياه الشرب وزير التنمية المحلية مياه الشرب والصرف الصحي التنمية المحلية فيروس كورونا تطوير العشوائيات محافظ الغربية محافظة الغربية خطة تطوير لا حفر بشوارع الغربية

الأكثر قراءة

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

«الاستئناف» ترفض طلب المتهم بالتحرش بطفلة المعادى برد المحكمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

من الطيور المهاجرة إلى رئاسة بترومنت.. أحمد فؤاد 35 عاما فى البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة