محافظ الغربية: لا حفر لأي شارع إلا بتصريح من رؤساء المدن

رحمي يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة هذا العام نفذت أكبر خطة رصف في تاريخها، ولم يتبقى إلا عدد محدد من الشوارع يجب الانتهاء منها في أقرب وقت، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجارية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، ممثلي الشركات الوطنية المسند إليها أعمال الرصف ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال الاجتماع ، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للتأكد من انتهاء أعمال الرصف في مواعيدها المحددة حتى تقوم اللجان الاستشارية من جامعات طنطا والمنوفية والمنصورة بمراجعتها طبقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المستحقات المالية لمشروعات الرصف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠/٢١ لاستلام كافة الطرق في مواعيدها.

وشدد محافظ الغربية على شركات (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات) بعدم حفر أي شارع تم رصفه مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الحي أو المدينة.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب ٢٢٢ شارع في خطة تطوير العشوائيات.

وعلي جانب آخر وفي إطار حرص محافظة الغربية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي وضعتها الدولة، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء امس الأحد، بجولة مكوكية شملت مراكز (زفتى، السنطة، مركز طنطا ،حي أول وحي ثان طنطا) ، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بمواعيد الغلق الصيفية الواردة في قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت الحكومية والخدمية بقرى شبرابيل بالسنطة، نهطاي بزفتى ودماط بقطور كما شملت الجولة تفقد شوارع البحر، النحاس، المديرية، البورصة، الجلاء، سعيد، محب والحلو بمدينة طنطا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة.