البطريرك الماروني في لبنان : لا مبرر لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الإثنين، أنه لا مبرر لعدم تشكيل الحكومة اللبناني .



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الراعي قوله، خلال لقائه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا:"جئت لكي نستكمل حديثنا عن ضرورة تشكيل حكومة وتذليل العقبات، خصوصا أن لا مبرر أساسيا لعدم تشكيل الحكومة".



وأضاف: "تحدثنا عن الفقر والجوع وصندوق النقد والقضاء واستقلاليته، وتطرقنا إلى موضوع التهريب الذي شوه وجه لبنان، فليس هذا هو لبنان الحضارة".



يذكر أن لبنان يعاني من أزمات عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية، ويشترط المجتمع الدولي تأليف حكومة فاعلة لتقديم المساعدات للبنان.

وكان قد تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.



وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً ، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

وقد دعت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين، النيابة إلى التحقيق في تهريب المخدرات داخل صادرات الخضروات والفواكه، كما دعت السلطات السعودية لإعادة النظر بقرار حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها.

وتابعت الرئاسة اللبنانية في بيان: «سنطلع السلطات السعودية على نتائج التحقيقات بشأن التهريب بأسرع وقت، كما تم تكليف وزير الداخلية اللبناني بمتابعة التحقيقات بقضية تهريب المخدرات عبر الصادرات».

يأتي هذا فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات.

أدلى عون بهذه التصريحات في بداية اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

و​أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ أمس الأحد، أن عملية تهريب مخدرات إلى السعودية داخل إحدى المنتجات الزراعية، ليست لبنانية ولا على اسم أي مزارع أو مصدر لبناني.