طلاب الصف الثاني الثانوي ببورسعيد يؤدون امتحانات أبريل في ظل إجراءات مشددة

"صفر كورونا".. طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحانات أبريل في ظل إجراءات مشددة (صور)

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي في بورسعيد، اليوم الاثنين، امتحان شهر أبريل ونهاية العام الدراسي، وذلك في ظل إجراءات احترازية مكثفة، لحماية الطلاب من مخاطر الإصابة بكورونا.

وفرضت المدارس إجراءات بدأت بقياس حرارة الطلاب للاطمئنان على عدم إصابتهم، وفرض ارتداء الكمامة طول فترة الإمتحان، وكذلك الحرص على التباعد الاجتماعي بجلوس كل طالب على ديسك منفصل ويبعد عن زميله متراً واحداً.

أكد "الدكتور نبوي باهي" وكيل تعليم بورسعيد، أن المديرية استعدت للامتحان بتطهير المدارس، والحرص علي التهوية السليمة داخل اللجان، وكذلك تباعد الطلاب، والاطمئنان علي عدم اصابة أحدهم قبل الدخول للجنة.

وأشار "وكيل التعليم" إلى أن اليوم الأول للامتحانات قد مر بسلام، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا، وكذلك لم يتم تسجيل أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

وكان قد تابع نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد غرفة عمليات الإختبار التقنى التجريبى للشهادة الثانوية العامة ‏المنعقدة بديوان المديرية للاطمئنان على انتظام سير الاختبار والوقوف على المشكلات التى واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحان.‏

وأكد د. نبوى على إستقرار المدارس واستجابة الطلاب والمعلمين للتجربة الأولى للإمتحان التقنى والذى سيتم تحقيق الغرض منها ‏خلال ثلاثة، أيام مشيرا إلى أن هدف الإختبار هو الاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لإستخدام المعدات والشبكات ‏وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب فى الامتحانات‎.‎

وأثنى باهى على الاستعدادات التى قام بها مديرو الإدارات التعليمية فى سبيل تهيئة المناخ المناسب للطلاب حيث تم تجهيز 34 ‏مدرسة بإجمالى عدد 4930 طالبا وطالبة من المنتظمين فى المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة مؤكداً على التزام الطلاب ‏بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة حفاظاً على صحتهم.‏

وأشار وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى هو 4930 طالبا وطالبة هم من يملكون أجهزة التابلت ‏المدرسى مضيفا أن عدد الحضور هو 4647 طالبا وطالبة بينما تغيب 246 طالبا وطالبة عن أداء الإختبارالتجريبى منوها إلى أنه لم ‏يتم رصد أى سلبيات إدارية قد تعوق سير الاختبار.

امتحانات

امتحانات

امتحانات

امتحانات

امتحانات