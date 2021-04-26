هيثم طلحة: قمة «السيسى - بن زايد» تمهد لزيادة معدلات التبادل التجاري

أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة مؤخرا جاءت فى توقيت غاية فى الأهمية وتؤكد على عمق العلاقات المصرية الإمارتية المشتركة.



وقال طلحه فى تصريحات صحفية، إن الزيارة تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات القوية التي تربط ما بين البلدين، وتشير إلى استمرارية التنسيق المستمر بينهما بشأن القضايا الإقليمية، لافتا إلى أنها تمهد لزيادة حجم التبادل التجارى ما بين البلدين.

وأضاف طلحة أن الزيارة تطرقت إلى عدد من الموضوعات في اللقاء المشترك بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد إليها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في الدول العربية وخاصة الأمن القومي للبلاد.



وأوضح طلحة أن مصر والإمارات يربطهما علاقات إستراتيجية وتاريخية قوية، لافتا إلى تطور ونمو العلاقات بين البلدين على كل المجالات "السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".

وأكد أن تلك الزيارة تظهر ما تتمتع به علاقات البلدين من تعاون وتنسيق اتجاه كل القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية، لافتا إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تعد واحدة من أهم العلاقات العربية الثنائية الإستراتيجية بالشرق الأوسط.



وتوقع طلحة، أن تشهد معدلات التبادل التجاري نموا ملحوظا وأيضا حجم الاستثمارات بين البلدين بعد هذه الزيارة.



وأشار طلحة إلى الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في دعم مصر على مدى السنوات الماضية، هذا فضلا عن التعاون الصحي بين البلدين لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال قيام الإمارات الشقيقة بإرسال شحنات من لقاح سينوفارم الصيني إلى مصر، موضحا أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في النصف الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولار، حيث شهد نسبة نمو تقدر بـ 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهذا على الرغم من تأثير فيروس كورونا الذى أثر على حجم التجارة في العالم.



وتشير الاحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بلغ نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار.



وقال هيثم إن مصر تمثل الشريك التجاري السادس عربيا للإمارات والشريك الـ 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الذي زار القاهرة مؤخرا، حيث أكد حرص القاهرة على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لحماية أمن المنطقة.



وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن زيارته الى مصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.



وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.