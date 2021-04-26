إعطاء 40.7 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتي الأن

البرازيل: إعطاء 40.7 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، بأن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البرازيل منذ تفشي الجائحة هناك 3ر14 مليون، فضلا عن 390 ألفا و 797 وفاة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و8 أسابيع، وأشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 1305 وفيات و 32572 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم السبت الماضي عن تسجيل 3076 وفاة و 71137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت يوم الجمعة عن تسجيل 2914 وفاة و 69105 إصابات بالفيروس.

وسجلت وفيات كورونا في البرازيل 390797 حالة، في حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340787.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد، أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أفادت به صحيفة (فالور جلوبو) على موقعها الإلكتروني، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 389 ألفا و 492 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 14 مليونا و308 آلاف و215 إصابة.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.