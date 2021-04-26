الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الحديثة تجريبياً

محافظ المنوفية يناقش استعدادات بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الحديثة

اجتماع تنسيقي لبحث
اجتماع تنسيقي لبحث تشغيل منظومة البناء الحديثه

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه سيتم بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحديثة تجريبياً بمركز ومدينة قويسنا في 1 مايو 2021، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء دوري كل أسبوع بلجنة الاشتراطات البنائية الحديثة لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة البناء الحديثة بقويسنا.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمتابعة آلية تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة والوقوف على مدى جاهزية المركز التكنولوجي بقويسنا في تطبيق المنظومة الجديدة، بحضور نائبه محمد موسى ، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.


حيث تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء ، وكذا الخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة التي سيتم تفعيلها بمدينة قويسنا ، وكذا مناقشة مدى جاهزية المركز التكنولوجي بمدينة قويسنا للوقوف على تطبيق منظومة ضبط البناء وتدريب الكوادر البشرية بالمركز على تلك المنظومة الجديدة للارتقاء بمستوى العمران داخل المدينة.

 

ووجه المحافظ بضرورة تذليل أي معوقات تواجه تطبيق المنظومة الجديدة، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم، مع مراعاة الالتزام في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا .


كما أكد المحافظ علي ضرروة التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية باعتبارها شريك أساسي في إنجاح المنظومة وتحديد المهام الموكلة، مؤكداً حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي والحد من التلاعب بالتراخيص.

المنوفية اجتماع محافظ يناقش منظومة البناء الاستعدادات اشتراطات

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